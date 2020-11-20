自助餐廣受外食族歡迎，畢竟選擇非常多，可以自由夾取自己想要的菜色，缺點就是價格抓不準。一名女網友表示，自己去自助餐買晚餐時，夾了茄子、小黃瓜與苦瓜，沒想到排在後面的小孩看到後，吐了一句「好噁心」，讓她傻眼，網友也痛批教育失敗。

女網友夾了苦瓜、小黃瓜與茄子，竟遭排在後面的陌生幼童嗆「噁心、有病」，讓她氣炸 (圖／爆怨2公社)

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，晚上去買便當，夾完餐點後等結帳時，排在他後面的陌生幼童竟然轉頭跟媽媽說「那個阿姨好噁心，竟然夾茄子、小黃瓜跟苦瓜」，更吐一句「她有病嗎」，原PO雖然沒有當場抓狂，但心裡相當火大，OS「你才有病，全家都有病，我愛吃不行嗎？」

網友紛紛表示：「沒家教的小屁孩」、「這種應該要當場回嗆」、「小屁孩就是這麼挑食，難怪那麼腦殘」、「媽媽都沒說話嗎」、「這3種菜都很健康，這媽媽需要在教育小孩，太沒禮貌了」、「從小孩的嘴就能看出父母的素質」、「標準家庭教育失敗」。

但也有人認為：「別跟小孩計較」、「應該沒惡意吧，就是單純看到自己不喜歡吃的」、「這三樣...我能理解啦，但說出來真的很糟糕」。

(中時新聞網)