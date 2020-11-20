37歲香港女星趙希洛曾演出《八卦神探》、《華麗轉身》、《金宵大廈》等TVB港劇，因多次飾演變態殺人犯，而有「無線御用癲婆」稱號，平日打扮偏向斯文氣質的她，19日出席TVB台慶，難得以性感打扮亮相，直接透出黑Bra和內褲。

趙希洛19日出席《萬千星輝賀台慶》，身穿一襲金色流蘇貼身長裙，吸睛的是，整件裙子完全透視，讓趙希洛內裡穿的黑色內衣、內褲全被看光光，和她平時打扮相當不一樣，突破自己尺度。

趙希洛流蘇裙直接透出內衣內褲，突破以往尺度。（圖／翻攝自東網）

而據《東網》報導，趙希洛表示此套服裝是由造型師為她挑選，稱平日大多穿公主裙，「所以希望有不同，以新形象示人，等自己可以接受新事物。」果然一出場令眾人眼睛為之一亮。

趙希洛擁有法律與商業系學位和修讀國際商業及銀行學的碩士學位，最後為了一圓演員夢放棄當律師，她在2007年曾參選香港小姐，雖然入圍最後五強，但不幸落選，她也因此踏入演藝圈，而其父親是澳洲大律師，有傳他和多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，擁有過億身家。

雖然趙希洛出身富二代，但她相當低調，還在去年《萬千星輝頒獎典禮》奪得最佳女配角獎，讓她忍不祝淚崩，在台上向反對她進演藝圈的父母喊話：「你們不用失望啦，我終於可以做一個演員。」

(中時新聞網)