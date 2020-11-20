最近又有民眾發現，全聯鮮奶又買一送一了，網友見贈品更直呼是夢幻組合。(摘自我愛全聯-好物老實説)

全聯福利商店長推出許多超值優惠，商品份量剛剛好，因此深受許多小家庭喜愛。近日全聯不少商品都推出「買一送一」，日前有民眾分享，只要購買鮮乳就附贈一包「抽取式衛生紙」，認為相當划算。最近又有民眾發現，全聯鮮奶又買一送一了，網友見贈品更直呼是夢幻組合。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上表示，「繼衛生紙之後，又有買一送一啦」。根據附圖，原PO所購買的是一罐「崙背鮮乳」，隨旁附贈的則是「台農牛乳」，份量都相當有誠意。

貼文曝光，網紛紛大讚「買小送大真划算」、「這個組合好強」、「這啥夢幻組合」。更表示， 「除了當年某品牌被拒買時有這樣背一公升的，再也沒看過這麼好康的。」

但也有網友抱怨，其實崙背鮮乳在全聯賣場上並不常見，而且指出，要留意贈品是「牛乳」，而不是「純鮮乳」。網友表示「我們這邊崙背本來就很少見，更不要說還能放到做促銷了」、「這機會跟中統一發票一樣，幸運的人很少」、「大概是左邊那瓶賣不出去吧…畢竟不是鮮奶，只是乳飲品」。

(中時新聞網)