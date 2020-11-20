國家通訊傳播委員會NCC (18日)委員會決議，以違規嚴重等事由，決議不予中天換照，台大政治系講座教授蘇宏達表示，「2020年11月18日，民進黨正式對台灣自由全面宣戰」。

蘇宏達18日在臉書貼文表示，NCC對中天新聞台做出不予換照的決定後，當晚他參加了比利時的國慶酒會，所有國內外賓客談論此事時，都驚訝不已表示，「這是台灣嗎？」、「不會吧？」、「是誤會吧！」。

蘇宏達提到，2018年1月，民進黨利用「大學法」開始鬥爭台大校長當選人管中閔，正式對學術自由宣戰。2019年12月，民進黨政府利用「社會秩序維護法」，開始大肆拘提包括我在內的小老百姓，正式對言論自由宣戰。2020年11月，民進黨引用「衛星廣播電視法」，關閉中天新聞電視台，正式向新聞自由宣戰。

蘇宏達還指出，「這些受害者都有一個共同點，就是不被民進黨喜歡，他們的言論和民進黨不一致」。

最後，蘇宏達並引用納粹宣傳頭子戈培爾曾說過的話，「謊話說一千遍就可以成為真理，但前提是你必須先壓制所有反對的聲音」，蘇宏達強調，2020年11月18日，民進黨正式對台灣自由全面宣戰。

#民進黨正式向台灣自由宣戰 得知民進黨決定撤銷中天新聞台後當晚，我參加了比利時的國慶酒會。所有國內外賓客談論此事時，都驚訝不已。 「這是台灣嗎?」「不會吧?」「是誤會吧!」... 由蘇宏達發佈於 2020年11月18日 星期三

(中時新聞網)