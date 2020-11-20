情侶愛愛時，都會使用不同的方式或道具增加情趣，但有些人因此樂極生悲。急診科醫師柯世祐在節目上就分享自己看診經驗，指出有對男女來掛急診，女生身上一直傳來鈴鐺的聲音，卻又支吾其詞，不敢交代病情，一照X光後才發現，原來下體塞了顆鈴鐺。

柯世祐日前在《醫師好辣》上分享案例，表示女生在男友的陪同下衝到急診室掛號，過程中他一直聽到鈴鐺作響的聲音，女生僅表示自己肚子不舒服，當他繼續追問有沒有什麼症狀發生時，女方卻支吾其詞，不願意交代詳細病情，只說好像下面有東西在那邊。

女生進急診間時，一直有鈴鐺聲傳出，原來是跟男友在床上玩太嗨，鈴鐺塞下體後拿不出來，讓醫師傻眼 (圖／醫師好辣)

柯世祐眼看已經過了5分鐘，卻遲遲問不出病情，只好先安排女生照X光，發現女生下體內有顆圓圓的東西，問對方吃了什麼，女生只回「我不是吃下去，是塞進去的...」，這才恍然大悟。

原來女生3天前跟男友在床上玩太嗨，把鈴鐺塞進下體內，結果拿不出來，加上3天來女生有分泌物產生，才會造成肚子痛卻又不敢交代病情的窘境，這時柯世祐也才明白，為何女生走路時就會有鈴鐺「噹噹噹」的聲音。

(中時新聞網)