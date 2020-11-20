大陸書畫界人士提供的拜登辦公室原圖，牆上的畫作原來是一雙靴子，另一幅畫也遭到置換。（圖／網路）

美國民主黨總統當選人喬．拜登在勝選後成為全球最熱門的人物，網上討論他的故事極多，但也有不少文章趁機蹭熱度，捏造假圖片、假消息。日前大陸網上流傳一張拜登在辦公室內的照片，牆掛著一張國畫大師張大千的《竹菊圖》，也有人為此附加說明稱拜熱愛中華文化云云。不過有文藝書畫界消息稱，該拜登在辦公室的照片是真，但牆上兩幅掛畫被P圖換掉了，其中一張換成張大千的畫。

大約在11月8日拜登勝選消息已經比較確定後，網上就開始流傳一張拜登在辦公室的圖片，並稱拜登不只是律師與政治家，還是一位藝術收藏家，圖片上拜登辦公室牆上，有一幅國畫與一幅油畫。國畫雖然有點模糊，但傳此訊息者找到原圖照片，是國畫大師張大千的《竹菊圖》，以此證明拜登愛好中華文化。不過此事所能查到的報導全部都來自相同的來源，文章在網上出現時間也一樣，沒有其他輔助證據，確實讓人起疑。

很快地大陸的書畫界就有傳出消息指稱這張照片是加工過的，拜登與辦公室是真的，但牆上的兩張掛畫被換掉了，張大千的《竹菊圖》是被P上去的，熟悉書畫界的人士提供了一張照片，是拜登在辦公室的原照，照片中的掛畫是一張西式抽象畫與一幅寫實的靴子圖。

照片雖然經過偽造，但拜登喜愛中華文化卻是他親口說過的，拜登在參議員任內也曾數度訪問中國大陸，2013年以副總統身份訪問大陸時，曾前往四川省的成都訪問，並在當地的四川大學發表演講，當時就提到他對中華文化的喜愛，自已的孫女也在學中文等等。

張大千贈予友人李順華的竹菊圖，曾於2012年在北京拍賣。(圖／網路）

大陸書畫圈傳出的消息指出，這幅張大千畫作上畫了一株2朵白色菊花與一株竹子，形成三角形構圖。畫上題字給一位被稱為「順華兄」的友人，記述兩人談及菊花，因此畫菊贈。經過查找，發現這位受贈人是知名畫家與收藏家李順華，他年輕時曾受父命跟隨張大千學畫，張大千對李順華來說亦師亦友，也是父執輩的長者。他過去曾收藏張大千畫作達百餘件，上述的《竹菊圖》原由他收藏，在2012年「北京匡時秋拍近現代書畫專場」上進行拍賣，當時被列為張大千《花卉蔬果雙絕冊》裡的一幀。

根據拍賣時提供的記錄，此幅畫作完成的時間是1966年，當時張大千在巴西建屋八德園為居所，李順華夫婦前往探視，在談論繪畫時張大千邊講解邊畫，就完成了這幅作品，因此順手題字贈予李順華。

大陸網友製作拜登辦公室掛著張大千畫作，顯然是有意營造拜登將會對中國比較友善的印象，但是近期有關美國對華政策的討論都顯示，美中戰略對抗已是美國兩黨的共識，在中國崛起後，美國確實在多方面感受威脅，短期要大幅改善可能性不高。進入拜登任期後，一向對中國相對比較友善的拜登能在美國對華政策上改變幅度雖然不會太大，但至少不會像川普那樣隨興與暴衝，美中關係將持續戰略對抗格局，但會呈現較穩定與平和的狀態。

(中時新聞網)