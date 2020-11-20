#特映贈票 | 《親愛的殺手》抽贈11/25特映券10名 南港喜樂時代影城 #房東惡招「上床抵房租」

本土劇演員鄭志偉過往多演出喜感角色，這次在金馬獎最佳改編劇本提名的《親愛的殺手》顛覆形象，飾演一名強迫房客邱偲琹「以上床抵房租」的惡房東，收到邀約時連自己都震驚：「拿到劇本時真的嚇一跳，是蠻突破的演出！」而片中更有不少近乎強暴的親密戲，尤其一場廁所的背後式，看似粗暴、蹂躪的動作，但在拍攝時，鄭志偉卻非常紳士，儘管已經墊了超厚的毛巾防護，鄭志偉卻依然只是抓著邱偲琹的手「半蹲撞空氣」，令邱偲琹備感窩心，開玩笑地說：「志偉哥，你太溫柔了喔！」

鄭志偉和邱偲琹在片中突破演出。（威視提供）

情慾國片《親愛的殺手》日前於高雄電影節受到觀眾熱烈好評，紛紛讚嘆：「國片少有的題材！」「讓人看得臉紅心跳卻又發人深思！」超大尺度的正式預告一上線後，更是引發網友們的熱烈討論，除了鄭人碩與邱偲琹的大膽情慾戲外，也有著不可告人的肉體關係，「以肉體抵房租」的超重口味劇情讓網友嚇傻直呼：「三觀全毀！」

導演賴孟傑則解釋：「如果每天笑容滿面的大叔，竟然有這種陰暗面的話，就會有很強的對比！」才因此找上親切和藹的鄭志偉演出這個充滿獸慾的冷血角色。鄭志偉回憶起這場激情戲，也坦言直說：「當時真的很緊張，很怕傷害到她！」此外，鄭志偉還自曝，因為第一次拍攝激情戲、沒有經驗，在貼防護措施時沒先用護墊，導致事後撕防護貼時痛到快噴淚：「第一次演這種要露屁股的，自己貼防護措施，下戲後才知道真的痛苦，拔毛好痛喔！」電影將於12月4日上映。（江珮瑜）

特映會贈票

活動日期：2020/11/20（五）15:00起 至 2020/11/24（二） 特映時間：2020/11/25（三）19:00 ＠ 南港喜樂時代影城 活動獎項：電影特映券《親愛的殺手》兩張 中獎回覆：活動結束後私訊回覆小編您的聯絡電話（無法留電話號碼、當日無法聯繫者請勿參加） 領獎期間：11/25（三）特映會至現場提供本人有照證件簽收獎項

活動辦法 STEP 1／加入南港店&中時娛樂粉絲專頁，活動貼文發布即開始 STEP 2／公開分享特映贈票活動貼文 STEP 3／留言「《親愛的殺手》○○○○○○○」，○○○○○○○請自行發想並填入七字與電影內容相符的短語，並Tag 三位好友即可抽獎

特映注意事項： 1. 現場劃位對號入座。 2. 遵守影片分級制度，及影城觀影相關規定。 3. 影片開演15分鐘後，影城及主辦單位有權謝絕入場。 4. 特映會如遭天災等不可抗力因素而取消，恕不補辦。 ※若無被通知即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。 ※ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。 ※ 《中時娛樂》有權隨時調整活動內容。

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