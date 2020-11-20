從萊豬政策、公務員製圖攻擊在野黨爭議，到發言人丁怡銘因牛肉麵事件等爭議，行政院近期施政爭議連連，內閣改組傳聞不斷。民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，蘇內閣若穩不住，可能在12月25日改組；而接替閣揆的人選，桃園市長鄭文燦是熱門人選。

邱建富接受香港媒體《中評社》專訪時表示，爭議發生後，蘇貞昌院長事後補救情況良好，態勢有穩住。不過，這件事也提醒內閣施政要謹慎，否則會影響民進黨形象，接下來若穩不住，內閣就很可能改組。至於改組時間點，12月25日是可以觀察指標。

邱建富認為，可能接替閣揆的人選，桃園市長鄭文燦是熱門人選。根據過去的慣例，無論藍綠地方首長進入第二任，並超過補選時效門檻，就是直接到中央歷練。不過，他要提醒，無論是國民黨的朱立倫、民進黨的賴清德、陳菊等人，都是任期未滿就往中央發展的地方首長，後續個人政治聲望還有地方滿意度都有下滑跡象，還是建議民選首長要做好做滿比較保險。

邱建富指出，蘇揆的位置仍然穩固，但先前的爭議，確實對綠營造成負面影響，假如後續蘇內閣又出現施政風波，情況穩不住，改組就非常有可能。時間點可能落在12月25日之後，因為屆時部分綠營地方首長進入第二任期，是往中央歷練的時機，這是可以觀察的指標。

(中時新聞網)