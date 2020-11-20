情侶交往後，最大的挑戰之一就是要帶對方回家見父母，許多人往往卡死在這關。一名男網友表示，自己跟女友交往1年，帶他回鄉下看爸媽，沒想到女友看到他老家是三合院之後，立刻決定分手，讓他傻眼，PO文詢問大家看法，網友一看內文後秒懂。

男網友不解為何女方一看到三合院就提分手 (圖／靠北女友my girl)

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，跟女友是在台北認識，交往1年後，決定帶女生返鄉見家長，但女友一看到他老家是三合院後，馬上提出分手，讓他相當不解，詢問後得到「沒辦法接受住在這裡」的回答，於是上網詢問「我是獨子，想問看看大家看法」。

網友們紛紛留言：「三合院很值錢耶，傻傻的」、「就分啊，她完全不懂」、「田僑子的低調」、「你院子停滿跑車，她就不會分了」、「等你蓋好透天厝之後，傳照片讓她後悔」、「三合院位置不要太可怕，是很值錢的」。

但也有內行人秒懂，指出：「這麼傳統的家庭，哪個都市年輕女生受的了」、「標榜自己是獨子，又住三合院，87%暗示過女生將來要跟公婆同住」、「三合院又是獨子，你需要的不是老婆，是女傭」、「鄉下三合院，代表三不五時就有三姑六婆親戚來串門子，是我我也受不了」。

(中時新聞網)