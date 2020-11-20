新光三越前年起號召美妝跨品牌，每年推出1款耶誕節倒數日曆，限量搶手、火速秒殺，今年以登機箱為設計，融合輕奢保養品和香氛，一口氣推出6款，是歷年款式最多。
今年主打的「星之所向倒數日曆」精選37個品牌，隨機裝進16項獨家商品，每組必有價值3800元的肌膚之鑰精萃光采淨透保溼露，全台獨家的頂級保養品正貨；全台15店和beauty stage美麗台共限量1900盒，較去年多600盒，價值超過9000元、skm pay支付3200元，至少可享36折，新光三越販促部協理孫紹堃表示，25日起分3波開賣，避免APP塞車。
此外，還聯手SHISEIDO、THREE、CLARINS、DARPHIN、POLA推出5款「美麗行星登機箱」獨家聯名倒數日曆，每組各有12項明星夯品，共630盒，12月1日至4日輪番登場，價值最高超過1.1萬元，skm pay支付3000元至6900元，等於享45折至6折。
(中時 )
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