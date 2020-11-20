《路透社》報導，英國首相強生19日接受國會質詢時表示，政府正計畫建造13艘巡防艦並研發下一代「32型」巡防艦。藉由復興英國造船業，不但可以緩和英國與蘇格蘭之間得分歧，更讓英國海軍重返歐洲最強海軍的光榮。

強生表示將編列額外國防預算，以重建英國未來做為歐洲最強海軍的地位。「我們將購買8艘26型巡防艦、5艘31型巡防艦」；「我們將開發下一代軍艦，包括多用途研究船艦與32型巡防艦」。

他強調，如果有任何政策可強化英國的國力，那必然是為皇家海軍打造更多軍艦。在格拉斯哥、羅錫斯、貝爾法斯特、阿普多爾與伯肯赫德，電銲機激射出的炙烈白光，將讓英格蘭、蘇格蘭融為一體。

國防部指出，8艘26型巡防艦與5艘31型巡防艦都將在蘇格蘭建造。此外，政府還會購買3艘「艦隊固態物資支援艦」(Fleet Solid Support Ship)，以強化英國航艦打擊群戰力。

英國國防大臣華勒斯稍早表示，英國除致力32型巡防艦的研發外，也會讓31型、26型在蘇格蘭船廠生產。皇家海軍正打造由24艘巡防艦與驅逐艦組成的護航艦隊。

強生還證實，2021年伊麗莎白女王行將部署到地中海、印度與東亞，未來皇家海軍將在全球範圍進行前進部署。

報導中指出，根據多次民調顯示，大多數蘇格蘭民眾目前都傾向獨立。大興船艦就是強生針對漸行漸遠的蘇格蘭，所開出的一味藥方，好讓兩邊能有共同努力的目標，減少分歧。

報導分析，日前強生表示將權力下放至蘇格蘭手中將是「災難一場」，激怒不少蘇格蘭人，大量蘇格蘭民族主義者高呼要強生出面「說清楚」。

事實上，強生個人魅力在蘇格蘭近乎於零，蘇格蘭民眾視其為傲慢的代表。據JL Partners日前民調顯示，強生本人的不受歡迎，是蘇格蘭獨立風潮興盛的最大原因。

雪上加霜的是，過去5年以來，英國脫歐歹戲拖棚，政府面對新冠肺炎疲軟無力，導致疫情一再反撲，加上蘇格蘭民族黨不斷高呼舉行新的獨立公投，讓英格蘭與蘇格蘭同床異夢之勢日趨嚴重。

(中時新聞網)