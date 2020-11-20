RCEP(區域全面經濟夥伴協定)於15日由亞太等15國正式簽訂，但台灣被拒之門外，經濟部長王美花回應，「初步評估對台灣影響不大，但台灣與美就簽FTA(自由貿易協定)已做好準備」。但加州大學伯克萊分校阿格瓦爾教授卻表示，拜登政府不太可能與台灣談FTA，但可能支持台灣參加CPTPP談判。

據港媒《中評社》報導，阿格瓦爾（Vinod Aggarwal）教授17日在一場由美國智庫「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research，NBR）舉辦的線上研討會表示，他對美台洽談「雙邊自貿協定」表示不樂觀。他說，談論美台FTA已有二十年，但「台灣總是在樂觀地等待」。

阿格瓦爾教授指出，美國在911以後，曾與一些國家談FTA，主要是出於戰略和安全考慮，「但拜登團隊似乎對FTA不感興趣，不太可能與台灣談FTA」，他進一步說明，「拜登政府在經貿上將專注於讓基建回到美國和綠色技術，即便與台灣談FTA，至少兩到三年內都不會實現，因為拜登政府並沒有做好準備推進貿易政策」。

至於美國若重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，是否可能支持台灣加入、或爭取談判？阿格瓦爾認為，若與FTA相較，美國的確更可能支持台灣參加CPTPP談判。

據公開資料顯示，阿格瓦爾（Vinod Aggarwal）擁有史丹佛大學(Stanford University)政治學博士學位，在加入柏克萊分校之前，曾在另一家著名智庫「布魯金斯學會」擔任研究員，現在除了學者身分，他同時也為美國大報《紐約時報》、《哈佛商業評論》撰稿。

(中時新聞網)