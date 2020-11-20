小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】鳳凰城好消息 台積電新廠明年動工

美國亞歷桑那州鳳凰城（Phoenix）市議會於當地時間18日以9票贊成0票反對，無異議通過台積電開發協議。根據協議內容，台積電將在當地投資120億美元（約3420億新台幣），興建5奈米晶圓廠，最快明年初動土興建，2024年進入量產。

【2】公廣集團 民進黨酬庸大本營

公廣集團決定搶進52頻道，外界好奇公廣集團背景，行政院幕僚昨表示，高層已注意到NCC主委陳耀祥的談話，朝公廣新聞頻道規畫，政院認為是好的方向。此話等於間接證實獲蘇揆重用的陳耀祥確能掌握院長的心意。

【3】春節返台居檢14天 台商嘆傷感情

中央流行疫情指揮中心日前宣布防疫秋冬專案12月1日上路，至明年2月底為止，無論是不是本國籍，都需檢附登機前3天PCR陰性證明，台商盼春節返台有「春節泡泡」，在自行做好篩檢的前提下，放寬居家檢疫天數，不過，指揮官陳時中昨打槍，強調「過年期間病毒不會放假」，14天居家檢疫「我是不可能會放的」；台商無奈的說「親情也是沒有假期的」，這樣的說法實在很傷感情。

【4】距岸9浬 收到失聯戰機黑盒子訊號

空軍上校飛官蔣正志17日駕駛F-16戰機失聯，連日海空兵力聯合搜救下，至今仍沒他的下落尚，也還未尋獲失蹤軍機。軍方昨日在距岸9浬處收到失聯F-16戰機FDR（Flight DataRecorder，飛行資料紀錄器，俗稱「黑盒子」）訊號，並在海面看到疑似蒙皮的漂流物，已委託有經驗的民間打撈公司到點探測、水下攝影。

【5】張毅火化輕煙楊惠姍慟別

「琉璃工房」創辦人、金馬獎最佳導演張毅11月1日病逝，享壽69歲。19日一早，家屬為張毅在台北市立第二殯儀館舉辦家祭，與他相守近40年的妻子楊惠姍在事發後首度現身，即使戴著墨鏡及口罩，神態憔悴哀戚，走路時也需人攙扶，昨儀式結束後火化大體，張毅化為一縷輕煙，留下親友不捨的思念。

(中時新聞網)