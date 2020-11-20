國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志日前訪問基隆正濱漁港時，採集到當地漁民俗稱「金絲猴」的紅頭龍蝦，經鑑定後，命名為「海神後海螫蝦」，並登錄台灣物種名錄（TaiBENT）。黃銘志轉述漁民說法，此種海蝦產量稀少，平均1年捕獲量不到40隻，也是當地單價最高的蝦類之一，此次幸運採集到10隻成熟個體，已全數捐贈給國立台灣博物館保存。

黃銘志指出，「海神後海螫蝦」屬於後海螫蝦屬，學名為Metanephrops neptunus，其中種名neptunus為羅馬海神「尼普頓」之意，因此中文學名取其拉丁文原意「海神」，加上屬名「後海螫蝦」而成。黃銘志表示，此蝦最初於1965年在南中國海域首次發現，屬於深海蝦類，在澳洲也被稱為尼普頓龍蝦。

黃銘志描述，「海神後海螫蝦」的特色為紅色的頭胸甲及白色的腹部，紅白相間，相當鮮豔美麗，且身長可達29公分。黃銘志也稱，此種蝦類主要被發現在南中國海和澳洲西岸海域300至600公尺深的海底，因此本次於東沙島海域附近尋獲，相當驚喜。

黃銘志興奮表示，由於國際上尚未記錄到抱卵的成熟個體，因此學者對於此蝦類成體大小，尚有諸多揣測，如今幸運採集到10隻成熟個體，包含抱卵的雌蝦個體3隻，是稀少珍貴的標本，絕對有助於了解蝦類生態。

黃銘志也感謝，此次鑑定蝦種過程，由國際螯蝦學會事務局長日本籍川井唯史博士一路協助，包括繪圖記錄、拍照等工作，並共同發表在國際期刊甲殼類研究「Crustacean Research」上。基隆區漁會指出，目前轄下漁港市場都沒有發現販賣「海神後海螯蝦」，攤商多販賣養殖蝦及其他種海蝦，此類海螯蝦在當地市場根本看不到，聽聞黃銘志有採集到，真的很幸運。

國立台南大學生物科技學系副教授黄銘志。（圖／國立台南大學提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)