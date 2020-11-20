因為疫情作祟，洋片紛紛延檔，令今年的國片獲得極高關注度，入圍本屆金馬獎「最佳劇情長片」的5部作品，就有4部來自台灣，使得今年金馬獎給人感覺格外可親。聽來可喜，卻也是隱憂，因為若非對岸抵制，以國片的體質，未必能有如此成績。

最早登上院線的《消失的情人節》，描繪一個快半拍女孩與慢半拍男孩的喜劇故事，導演陳玉勳似乎回到了他在九〇年代的良好狀態，但整體的戲始終不穩定，連理應打動人心的父女戲，都拍得有些馬虎。電影太依賴演員能量與情節巧思，劇本本身反而禁不起推敲。

《消失的情人節》（圖／金馬執委會提供）

《親愛的房客》（圖／金馬執委會提供）

熟男日常 逗趣接地氣

話題之作《親愛的房客》雖然口碑不俗，但比起導演鄭有傑歷來的作品，該片恐怕不在水準之上。雖然在此時此刻的台灣，這依然是一部重要的作品，可惜議題光環蓋過戲劇邏輯太多，太多刻意的悲情事件堆疊，使得電影情節與人物都不夠自然，同樣也是太倚靠演員個人魅力支撐。

尚處於創作高峰期的黃信堯，以《同學麥娜絲》描述四位中年人的日常，嚴格說來，作為旁白的導演成了第五人。延續《大佛普拉斯》的後設趣味，以及具草根氣息的逗趣台詞，導演剖析了年過四十的「台灣魯蛇男」其生命狀態，並據實呈現之，觀點頗具趣致，但女性角色的刻板化處理，容易被檢視。

《手捲煙》（圖／金馬執委會提供）

《日子》（圖／金馬執委會提供）

大導出手 實驗性更濃

唯一來自香港的作品《手捲煙》，以退伍華籍英兵關超作為主角，描繪偶然捲入一場幫派糾紛的他，決定放手一搏。故事似乎在強調，人終究難敵時代所趨，從香港回歸、金融風暴到當下的政治環境，中、港、台各有符碼在劇中顯現，設計有其犀利之處。新導演陳健朗深具潛力，但似乎急於達到韓國商業片的高度，片末的場面調度徒具野心，呈現卻力有未逮。

名導蔡明亮以《日子》再戰金馬，不若以往的作品談情說愛還有歌舞片段插敘補述，如今他實踐了極端的戲劇性實驗，觀者若稍稍分神，便無法意會這部電影其實關乎愛情，但這種去蕪存菁，其實也是一種日常，引人遐思。常言道：「電影終究是在說一個故事。」蔡導讓觀者自己發現故事，對於電影敘事的探索，《日子》的呈現頗發人深省。

金馬獎頒獎典禮：11月21日

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(中時新聞網)