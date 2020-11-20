媽祖娘娘在台灣民間信仰中，可謂「女神」代表，「男神」則當推家喻戶曉的「王爺」。其中「五府千歲」中排行老三的吳府千歲，是眾家兄弟間最年輕的戰神，個性善惡分明，凡是幽冥擾亂陽間的棘手情事，都可以委請祂居中化解。

王爺信仰的起源，與大陸來台移民防治瘟疫有關，早年有瘟疫時，百姓都會請王爺鎮煞，因此閩台各地都有送王爺回天庭的「燒王船」習俗，一般認為祂是「代天巡狩」管理疫情，不敢將其久留於鄉里。

五府千歲信仰在國內相當興盛，明華園戲劇總團今年新作《鯤鯓平卷》，就是以台南沿海地區的南鯤鯓「五府千歲」其傳說為藍本。（圖／報系資料庫）

「鯤鯓王先鋒官台北代府殿」（代府殿）主委高俊雄指出，根據古書記載，誕辰為農曆九月十五日的吳府千歲，本名吳孝寬，江蘇吳縣人，其人「志烈秋霜，嫉惡如仇」，對地理風水非常有研究，還會觀星望斗，文德武功受到敬仰。吳孝寬由於幫助唐高祖李淵開國有功，被封為「中郎將」，後又高中進士出任知府，愛民如子，再被封「吏部尚書」，教導百姓引水灌溉田地。

「李、池、吳、朱、范」五姓組成的「五府千歲」，因排行的關係，吳府千歲也被稱為「吳三王」。代府殿的神明代言人高水順表示，吳府千歲於何時昇天為神，古書並無記載，但五府千歲的神像中，只有吳府千歲沒有留鬍鬚，民間傳說因為祂在五兄弟中年紀最年輕，且戰鬥力最強。

南鯤鯓代天府與「雲嘉南濱海國家風景區管理處」合作推出平安鹽福袋，上面印有Q版的千歲神明圖像。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)