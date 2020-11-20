外表斯文的吳府千歲，傳聞是「賞善罰惡」的值星官，如有信徒卡到陰，或遇上幽冥鬧事等麻煩，都會拜請吳府千歲協助處理。台灣南部更有「吳王斬私佛」的故事，意謂吳王會親自調查，私壇祭拜的神明是否為正神，由於祂行事剛正不阿，懲治邪神絕不手軟。

「鯤鯓王先鋒官台北代府殿」主委高俊雄說，代府殿當年是來台從事海鮮事業的高家，向台南市北門五府千歲總廟「南鯤鯓代天府」，求取吳府王爺分靈回艋舺自宅祭祀，只是一處家設私壇。二００八年南鯤鯓代天府舉辦「鯤鯓王出巡澎湖」活動時，廟內神明卻指明由代府殿接任出巡隊伍的「先鋒官」，但當時代府壇知名度不高，且壇齡不長，高俊雄只得婉辭。

代府殿前身是民國97年設立的「代府壇」，現址廟宇於民國103年安座。（圖／王永泰攝）

後來神明仍指定由代府殿的吳府王爺擔任先鋒，南鯤鯓代天府三度提出邀請，代府壇只好硬著頭皮上陣。沒想到諸多出巡難題竟一一化解，高家有感於神明庇蔭，便集資高價買下現址建廟，還獲得南鯤鯓代天府指明配祀尚方寶劍及官印，並頒贈「永膺先鋒」匾額，成為台灣眾多主祀吳府千歲中，唯一「合格實授」的「先鋒官」廟宇。

「鯤鯓王先鋒官台北代府殿」主委高俊雄表示，代府殿原先只是供家族祭拜的「代府壇」。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)