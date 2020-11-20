新冠病毒至11月20日為止，全球已確診逾5600萬，超過135萬人病故。面對秋冬病毒活躍期對防疫帶來重大威脅，各國皆嚴陣以待。儘管各國國情不同，但一項最新研究，以數據分析英國最常見感染新冠病毒場所，結果顯示，第一名是：超市。

根據鏡報(Mirror)報導，英國公共衛生（PHE）使用NHS測試和追蹤應用程式，追溯分析128808人資料，以找出英國新冠病毒可能發生傳播的地方。調查總共報告了大約9789個公共位置，分析數據顯示，Covid-19測試呈陽性的人中，最常見的感染場所是超市(比例18.3％)，其次依序為：中學(12.7％)、小學(10.1％)、醫院(3.6％)、養老院等護理機構(2.8％)。其他地點還包括幼兒園(1.8％)、酒吧(1.6％)、健身房(1.1％)、餐廳或咖啡廳(1.0％)等。

根據天空新聞(Sky News)，這項調查時間在11月9日至11月15日，英國全國大封鎖期間，新的數據顯示，保持開放營業的超市，是傳播病毒的主要場所。公共衛生部分析Covid-19測試呈陽性者，有18.3％的人表示，曾經去過超市。英國零售聯合會首席執行長海倫·迪金森（Helen Dickinson）指出，超市是人們在封鎖期間還可以去的極少數地方之一，結果可想而知。

耶誕佳節將至，英國政府正在考慮暫時放寬防疫限制，讓民眾得以團聚。英國首相強生（Boris Johnson）預計將在未來兩週內宣布一項計劃，可能會在12月25日前後最多五天內放寬限制。但專家警告這麼做的代價重大，若放寬5天，恐要用25天緊縮限制來彌補。

(中時新聞網)