Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6 — Golden State Warriors (@warriors) November 19, 2020

勇士隊20日宣布了最壞的消息，主力球星「浪花兄弟」之一的克雷湯普生(Klay Thompson)診斷出右腳阿基里斯腱受傷，2020-21球季報銷！湯普生上季已經因為左膝前十字韌帶撕裂休兵，他前日在練球時受傷，左腳無法承受重量，球團當時就擔心是阿基里斯腱撕裂。

湯普生的左膝休養到9月底才回訓練營，他起初表示自己的跳投沒有回復得很好。他2019年7月成為自由球員與勇士重簽了5年1.9億美元合約，那時他已經受傷，至今都沒有上場比賽。如今他連續缺陣兩季，勇士重回爭冠行列的希望也幾乎破滅。

勇士剛剛用掉榜眼籤挑了大個子中鋒懷斯曼(James Wiseman)，沒想到隔日就傳出後場告急。如果沒有爭冠希望，勇士不會想再負擔額外的薪資支出，外界分析他們可能的方案，像是去年從籃網交易到羅素(D'Angelo Russell)來填補空缺。

再不然就是拿剛選到的懷斯曼去交換一名後衛。不過懷斯曼是湯普生受傷之後勇士才選的(當時還不知傷勢嚴重)，他們應該是很想要一名全職中鋒。簽下自由球員應急可能是最佳方案，這是重回市場的林書豪一個大好機會，豪哥是雙能衛，可以分擔1號和2號位置。

(中時新聞網)