據《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒將於12月率團訪台，將是繼衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，4個月內第3位訪台的美國內閣官員。不過正值川普政府應交接給拜登政府之際，讓這趟花費約700萬台幣的公務行程遭批評為浪費公帑。

《紐時》報導指出，根據美環保署、美國在台協會文件及未具名消息人士說法，惠勒（Andrew Wheeler）預定12月5日當週訪台3天，團員總數為10人。惠勒發言人修伊特（James Hewitt）和正副幕僚長古納塞卡拉（MandyGunasekara）、莫里納（Michael Molina）預計隨行。但報導稱，川普政府即將交接，惠勒不能代表下屆政府的環保政策，海外行程形同浪費公帑。

修伊特表示，此行將邀請台參加入「拯救我們的海洋」（Save Our Seas, SOS）倡議，並就海洋垃圾、空氣品質、孩童健康等議題展開合作，並強調惠勒一向將減少塑膠浪費作為環保署的最重要問題，並在近期提出減少海洋垃圾的方針。但他也表示，惠勒不承認準備交接的拜登政府，表示「惠勒仍代表環保署，持續領導並推動海內外環保」。

《紐時》指出，惠勒此行將遵行先前阿札爾商務包機模式，抵台後不須隔離，而惠勒與團員預定乘坐專機訪台，費用超過25萬美元（約新台幣713萬元）；在台停留3天預計耗資4.5萬美元（約新台幣128萬元）。但歐巴馬時期的環保署長吉娜‧麥卡錫（Gina McCarthy）2014年訪台時，僅花費6.8萬美元（約新台幣193萬），惠勒的花費整整多了3倍多。

《紐時》也指出，引述另外兩名知情人士表示，訪台期間惠勒尚未計畫與台高層會面；駐美代表蕭美琴也證實，惠勒確實要訪問台灣，另有知情人士透露，台灣政府於去年12月就邀請惠勒訪台，但礙於疫情無法在年初成行。

(中時新聞網)