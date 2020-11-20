罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，已收集超過達標份數2萬8783份，日前罷捷總部表示，僅差6000份即達成40000份安全門檻。今日是黃捷罷免案第二階段連署書送件高雄選委會的日子，罷捷總部宣示：「號角響起！百姓崛起！人民惹不起！」並號召各界一起參與遊行，「展現民意！伸張正義！奮勇前進！」

臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」日前公布，罷捷總部將在11月20日（星期五）當天，正式啟動「鳳山罷捷 第二階段送件」活動，預計上午9點在罷捷總部集合、9:30步行出發至高雄選委會、10:00正式交件，邀請各方同志踴躍參加。文章附圖中也透露，目前僅差6000份即達成40000份大關。

罷捷總部發言人徐尚賢於送件日前夕，在臉書發文：「『1120罷免黃捷第二階段連署送件日』【我們一起】號角響起！百姓崛起！人民惹不起！明日上午9點於罷捷總部（鳳山區中山西路331號）人員集結，9點半隊伍準時出發，徒步遊行至高雄選舉委員會(預計10點抵達)，鳳山清捷隊號召大家一起展現民意！伸張正義！奮勇前進！」

消息一出，網友紛紛回應：「終於可以投票了」、「人不清捷不衛生，加油」、「高雄選民投票意願參加活動要擴大票數，還有其他綠陣營市議員也要下架」、「你們的惡行惡狀，讓我們更懷念貪污關到死的韓市長」、「後年市議員選舉在野黨要加油填補所有綠陣營選區」、「早知今日，何必當初？」「當初罷韓不是很爽？別再浪費人民的納稅錢了」、「終於啊！加油！希望高雄人好起來」。

(中時新聞網)