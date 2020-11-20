變天了！今起「滑梯式」降溫，東北部地區今晚恐出現局部大雨、豪雨。(圖/翻攝自氣象局)

好天氣沒了！鋒面通過台灣北部海面，加上東北風稍增強，北台灣午後溫度下降，轉變成有雨的天氣，東北部地區今晚恐出現局部大雨、豪雨，大台北降雨機率議提高。下週一、二(23、24日)將有另一波較強東北風南下，桃園以北再度轉為有雨。

氣象局指出，今鋒面通過北部海面及東北風稍增強，明（21日）受東北風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；周六起降至26、27度，其中周日東北風再增強，下周一、二又會降到24至26度，最低溫下探20度，花東也會感受到降溫。

氣象局也說，今明兩天台灣東北部地區有雨，基隆北海岸、東部、東南部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，北部地區及金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，今晚起東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，午後東部有局部較大雨勢發生的機率。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天上午各地晴朗，下午迎風面的北台灣、東半部雲量漸增、高溫較昨日下降，其他地區仍晴朗偏熱；今晚東北風南下，北海岸、北部山區及東半部有局部雨，大台北降雨機率亦提高。

吳德榮提到，明（21日）北海岸、北部山區及東北部有局部雨、並有較大雨勢，大台北及東半部則有局部短暫雨；而北台灣白天因雲多降雨而稍轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，22日起東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣，唯東北部仍有局部短暫雨的機率；高溫回升至30度以上。下週一、二(23、24日)另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部轉有雨；北台灣稍轉涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣；下週三、四(25、26日)東北風減弱，東半部及大台北東側仍有局部短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲的天氣。

(中時新聞網)