中國輸出入銀行看好印尼天然資源豐富，人口眾多、勞動力相對充沛，內需市場龐大，並配合政府「新南向政策」，規畫前往印尼首都雅加達設立代表人辦事處，協助我國企業及當地台商拓展新南向各國市場，獲金管會核准向印尼主管機關申請。

輸銀指出，於印尼雅加達設立代表人辦事處，預期可與現有的泰國曼谷代表人辦事處互為犄角。新任理事主席劉佩真先前指出，將積極擴展全球據點，以加強提供臺商更優質的服務，除了印尼雅加達外，亦申請設立捷克布拉格代表人辦事處。

據金管會統計，目前共有6家國銀於印尼設立5家代表人辦事處、1家子行及所屬11家分、支行。國銀印尼分行2020年前三季稅前獲利1.58億元、年減達42.96％，主因參與當地最大手機通訊設備商Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案踩雷。

而全體國銀於新南向國家設立據點達227處。據金管會統計，國銀前三季新南向18國稅前獲利55.73億元、年減44.04％，主要由於新加坡虧損6.75億元、菲律賓虧損5.75億元拖累，且較去年同期獲利30.1億元、3.49億元大幅衰退。

(時報資訊)