封測龍頭日月光投控(3711)執行長吳田玉認為，新冠肺炎打破了20年來經濟成長率與電子產品的需求差距，現在半導體供應鏈產能全數滿載，所有封測產能均吃緊、且持續接獲新需求，預期至少將供不應求至明年第二季，對於明年產業景氣從「審慎樂觀」轉為「樂觀」。

吳田玉指出，過去20年來，GDP經濟成長率與電子產品的需求，均大約維持1～2％的差距，但新冠肺炎打破了這個定律，使今年全球平均經濟成長率預期將衰退4.5～5％，但半導體需求卻逆勢成長5％，兩者差距非常大，疫情帶來結構性改變，是新挑戰、也是新契機。

吳田玉認為，這是由於半導體的位階提升，從資訊經濟效益及個人娛樂提升到工作及教育、甚至是健康領域，有更多消費者願意多花錢買IT產品，且年齡層同步上下擴張，加上低利率及低通膨帶動，認為在宅經濟及新需求帶動下，未來10年將有許多新產品問世。

吳田玉表示，目前不僅打線封裝產能滿載，連覆晶（Flip Chip）封裝產能也滿載，晶圓代工、導線架、載板產能亦同步滿載，供不應求狀況已不是單一環節、而是整體供應鏈皆如此，需要所有供應鏈同步擴張，才能解決供不應求的吃緊狀況。

吳田玉指出，IC設計廠庫存減少30天、下游組裝製造廠喊有斷鏈危機，連終端通路都沒有庫存，唯一解釋就是庫存都賣掉了，接下來要面對能賣多久的問題，預期此趨勢和需求在疫情真正結束前都不會改變，對明年半導體產業景氣展望由「審慎樂觀」轉為「樂觀」。

對於台積電敲定前往美國亞利桑那州設廠，相關進度已漸趨明確，吳田玉對此正面看待，認為台積電是供應鏈的重要一環，做此決定後自然會有很多聯想空間。對日月光投控而言仍會慢慢評估觀察，觀察包括台積電及終端市場的實際需求到什麼程度。

至於拜登當選後對全球半導體供應鏈的影響，吳田玉認為，無論是拜登或川普的政策走向都其來有自，中國大陸政策及保護主義都是長時間軸的問題，不是1、2個月就會改變。因此，戰略不會改變、只是戰術改變，台灣企業必須學習如何在低利率、低通膨狀況下做調適因應。

而日月光投控是否因此調整海外各地的產能，吳田玉對此並未明確回應，僅表示由於地緣政治及供應鏈改變，短時間內需要看風向做出適度調整，因應全球趨勢調整海外各地產能比重，確實是重要的考量方向之一。

(時報資訊)