鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)19日召開線上法說，董事長徐文一表示，公司在波濤洶湧中仍乘風破浪，今年獲利維持穩健成長，對第四季營運展望樂觀，並預期隨著越南廠量產、5G發展漸趨成熟，相關需求爆發將使明年成為訊芯成長爆發年。

資本支出方面，徐文一表示訊芯今年資本支出約3億元，但明年將提升至10～15億元，主因產品組合需要更尖端設備支援，以提高競爭進入門檻，且越南的河內及北江廠亦將持續投資。未來將透過中國及越南2地生產支應客戶所需。

訊芯發言人王介民表示，新冠肺炎疫情造成工廠短暫停工、客戶因貿易戰調節部分訂單，造成2020年前三季營收下滑20.98％，但生產良率提升及產品組合優化，帶動毛利率顯著提升至30.05％，帶動歸屬母公司稅後淨利4.74億元、仍年增7.21％，每股盈餘4.51元。

觀察前三季各產品貢獻，高速光纖收發模組自48％略降至46％、車用模組自11％降至9％。生物辨識模組自21％升至29％，主因終端客戶推出新款智慧型手機，需求量較大所帶動。而疫情使終端客戶調節訂單，使系統級封裝與感測器自18％降至14％。

徐文一表示，訊芯聚焦與5G/6G相關、毛利率較高的高階系統級封裝雙層模組及高速光纖收發模組，使第三季毛利率出現不錯的向上趨勢，若產品組合不變，第四季亦可望維持不錯趨勢，今年將能繳給股東滿意的成績，明年則要看整體產品組合變化而定。

對於中美貿易戰影響，由於華為是許多產品的終端客戶，徐文一坦言對訊芯影響甚多，且銷往美國亦受關稅影響。不過，公司對此迅速啟動、以越南作為第二生產基地，將美系客戶的訂單移往越南生產，規避關稅影響，至於中國客戶則維持在中國生產。

徐文一指出，訊芯目前兩岸客戶貢獻營收約3分之1、美系客戶約3分之2。隨著中國大陸加強半導體在地化發展，今年收到許多中國大陸客戶需求，預期明年相關訂單可望增加，配合美系客戶移往越南生產，整體生產需求可望維持健康態勢。

徐文一說明，訊芯在越南有河內及北江2個基地，規模分別有8千、10萬平方公尺，將配合客戶生產分2階段興建。預計明年先由河內廠開始量產，主要先生產高速光纖模組產品，未來不排除生產系統級封裝產品。

徐文一表示，訊芯已有能力量產400G高速光纖模組，但部分訂單需求因貿易戰影響而暫時保留，需視貿易戰狀況決定何時能放量出貨。同時，預計明年開始量產的越南廠，亦可降低封裝成本、使產品更具競爭力及規避貿易戰影響。

(時報資訊)