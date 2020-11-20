臺灣期貨交易所英國富時100期貨將在11月23日上市，業取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發交易許可(Commission Certification)，美國境內交易人得參與交易該指數期貨契約，有利台灣期貨業開拓美國市場。
英國富時100指數為最被廣泛使用的英國股市指標，成分股係英國最大證券交易所-倫敦證券交易所(London Stock Exchange, LSE)市值前100大上市企業。期交所英國富時100期貨採新臺幣計價，交易人無須承受匯兌風險，透過既有下單管道，交易便利性高，成本亦較低；契約規格設計方面，採小型契約規模設計，契約乘數每點新臺幣50元，依11月18日指數收盤點數6,385.24點，契約規模僅約32萬元，門檻低，操作靈活；交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人因應英美股市波動進行避險及策略交易；其餘契約規格原則上同國際主要交易所，亦有利交易人進行跨市場套利及避險交易。
期交所英國富時100期貨取得交易許可後，美國境內交易人可交易的臺灣期貨商品更加多樣化，有助於我國期貨業者開拓美國市場及提升我國期貨市場國際競爭力。
(時報資訊)
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