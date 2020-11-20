台灣證券交易所統計，10月全體券商稅後淨利37.81億元，較上月成長19.54％；累計前10月全體券商稅後淨利406.77億元，年成長19.44％。

10月大盤總成交值約3.399兆元，較上月減少22.24％，面臨美國總統大選不確定因素，整體量能下降及放假天數較多為主因，使得證券商經紀手續費收入較上月減少，整體經紀業務獲利29.96億元，月減26.62％。

但10月積極出售股票帶來利益，加上證券評價利益較多，使自營業務由虧轉盈，單月獲利8.68億元；承銷業務獲利4.7億元，月增68.46％。

今年前10月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，較去年同期增加55.68％，整體經紀業務獲利362.77億元，年增82.42％；今年截至10月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，加上有券商發行認售權證大幅虧損，使自營業務淨利年減43.1％，為60.71億元；上市櫃家數下滑，承銷業務持續低迷，年減6.87％。

(時報資訊)