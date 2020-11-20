智邦(2345)積極投多項新研發，為在5G時代搶占先發位置，包括AI、開放網路等領域均持續深耕，估計明年AI人工智慧相關產品線對智邦整體營收貢獻達1成，開放網路方面除站穩資料中心客戶外，也出貨不同型態的電信網路營運商。

智邦身為白牌交換器龍頭，幾年持續投入重要研發項目來看，包括開放網路、AI(人工智慧)、高速毫米波傳輸等等，其中有多項關鍵技術都將改變雲端資料中心、企業網路、甚至是技術要求更高的電信網路基礎建設的面貌，而除了自身的投入外，智邦也持續與不同領域的新興科技公司合作，其中包括高速運算、AI、光學、衛星、量子等領域。

在AI人工智慧部份，智邦在數年前即針對資料中心基礎建設所產生的海量資料高速運算需求，投入開發AI加速卡，第一代量產產品為人工智慧推論(Inteferenceing)加速卡，而在今年上半年則再進一步跨入人工智慧訓練(Training)階段，開發生產AI訓練加速卡。以AI人工智慧的不同階段演進來看，在完成推論(Inteferenceing)、訓練(Training)不同階段的AI人工智慧技術產品開發後，智邦也已開始規劃深度學習(Learning)階段的技術與產品發展。

智邦所開發的AI人工智慧網路應用產品已在前兩年量產出貨，而以今年下半年出貨狀況、以及明年預計量產的計畫來看，估計明年AI人工智慧相關產品線對智邦整體營收貢獻有機會達到10%水準。

在開放網路(Open Networking)部份，智邦的布局包含開放網路作業系統與硬體設備，應用領域涵蓋雲端資料中心、企業網路市場、電信網路市場，不僅如此，智邦在開放網路的發展不只是在雲端資料中心部份，過去幾年也已在電信網路基礎建設領域逐步升溫，過去幾年也已開始在北美、中南美、歐洲、東南亞等地出貨給不同型態的電信網路營運商。

智邦第三季合併營收143.99億元，年減少12%、季增加14%，單季合併營業毛利33.99億元，合併稅後獲利為15億元，年減少13%，季增加30%，單季每股稅後淨利2.69元；累計前三季合併營收387.49億元，年減少6%，合併稅後淨利36.88億元，年減少5%，累計前三季每股稅後淨利6.62元。

(時報資訊)