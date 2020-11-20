新冠肺炎疫情衝擊國內經濟活動，迫使各產業面臨轉型課題，全國商業總會、中小企業信用保證基金與中華電(2412)宣布，共同簽署「商業三資大聯盟」合作備忘錄(MOU)，以廣結盟方式提供商總轄下各產業全國性商業聯合公會約150萬名企業主，信保基金的融資保證、與中華電ICT資通訊技術服務，企業未來可透過「商業三資大聯盟」網站平台，有效進行連結，加速企業取得資源、資金與資通訊，三資一舉到位，協助企業在數位轉型之路快速取得整體解決方案，有效掌握商機。

「中華民國全國商業總會」係法定之最高商業團體組織，負有結合商界資源、協助政府推展政策、鏈結國際，並長期擔任政府與企業間之平台，以促進國內經濟發展，提升國家競爭力為最主要任務。

「中小企業信用保證基金」是政府中小企業政策的執行單位，也是服務企業融資保證最廣、最深的財團法人組織，以「簡單、快速、實在」的核保原則，積極配合政府各項中小企業政策，提供企業優惠保證，如近期之新冠肺炎疫情的紓困振興措施及青年創業優惠貸款。

隨著5G時代到來，中華電積極投入5G創新應用與服務研發，全力推動產業數位轉型與升級，並整合自身資通訊強項，為企業量身打造高彈性、具經濟效益的ICT整體解決方案，提供可靠且值得信賴的寬頻網路、企業雲端服務、企業資安、多元支付、健康雲、語意雲及5G應用服務.等，為企業客戶提供專業顧問服務及完善的技術支援，協助企業快速掌握商機。

藉由全國商業總會、中小企業信用保證基金及中華電廣結盟，企業將可透過「商業三資大聯盟」平台，獲得全國商業總會「資源」媒合、中小企業信用保證基金的「資金」融資保證、及中華電信「資通訊」整合服務，有效協助企業提升自身產能及效率，提供台灣各行各業完善的資源需求，協助產業再創新。

(時報資訊)