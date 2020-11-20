寬宏藝術(6596)今年重頭戲「歌劇魅影」音樂劇昨天正式在台北小巨蛋開演，可望為第4季營運挹注強勁動能，另外，還包括踢踏舞「火焰之舞」及李翊君演唱會，預期第4季將站上今年營運高峰，同時全年亦力拚轉虧為盈。

今年上半年受到疫情影響，國內整個演出及展覽受到衝擊，寬宏上半年連虧兩季，不過，第3季暑期展覽與演出均有表現，營收回到1.78億元，毛利率回升至24％，單季轉虧為盈，稅後淨利0.14億元，每股稅後盈餘0.47元；累計前3季合併營收3.6億元，歸屬於母公司稅後淨損0.14億元，每股虧損0.49元。

「歌劇魅影」音樂劇近百人的團隊已完成在台隔離程序，也為疫情下全球唯一能正常演出大型音樂劇，將一連舉行22場。此外，12月有8場巡迴台中、台北、高雄、彰化、花蓮五地的經典踢踏舞「火焰之舞」，及李翊君2場國際會議中心演唱會，第4季營運將來到今年高點。

自製展覽的部分，在台灣創下20萬人次的「侏羅紀x恐龍樂園」順利突破疫情限制，正式授權海外，12月起到明年3月在澳門百老匯飯店開展，並積極開拓亞洲地區與美、加等市場，也印證寬宏藝術自製內容的策略與願景終能在長期帶來獲利回報與國際能見度。

2021年適逢寬宏藝術成立30周年，公司已籌備多場大型演出與展覽，7檔自製與授權展覽將陸續從今年年底開展，包括台北華山文創園區展出的「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」、台北松山文創園區「世界大模型車展」、台北中正紀念堂「格林童話-白雪公主與七矮人特展」及「I LOVE BANKSY特展」；高雄駁二藝術特區「侏羅紀x恐龍3.0」、「粉紅豬小妹玩樂日互動特展」；台中「哇賽!台中有個大樹屋~體驗展」等。

明年度演出則有1月小巨蛋「王心凌演唱會」，門票已於今年10月銷售完畢、小巨蛋「全明星運動會」，取材自當前最熱門的體育實境節目，將在巨蛋特別呈現，並跨界結合流行演唱會；2月小巨蛋「美國大馬戲團」，適合家庭觀賞，將帶來魔幻與驚人的特技演出；3月小巨蛋「搖滾教室」音樂劇，為安德魯·洛伊·韋伯根據電影所改編音樂劇，勵志而歡樂的情節，給人最深刻的感動、另有兒童界之超人氣Baby Shark，「鯊魚寶寶舞台劇-尋寶歷險記」，將在兒童節前夕巡迴台中、高雄、台北等地；第2季「民歌46高峰會」將延續45周年的氣勢，8位歌手將展開7場全新內容的巡迴；6到7月「貓」音樂劇第三度來台，預計巡迴全台20場，期望後疫情時代營運能穩定成長，邁向下個30年。

(時報資訊)