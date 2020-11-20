安泰銀(2849)19日舉行線上法說，受新冠肺炎疫情及降息影響，2020年前三季稅後淨利15.45億元、年減4.98％，每股盈餘（EPS）0.79元。展望後市，安泰銀除持續聚焦核心業務，並將啟動數位轉型與穩健資產成長策略，在風險治理與堅實資本架構下追求成長。

不過，安泰銀截至9月底逾放比升至1.12％、呆帳覆蓋率降至133.49％，主因放款規模較小，受少數足額擔保的大型逾放案影響較大。預期康友案將在11月底全額提足並轉銷呆帳，高銀金融案則進行法律程序中、預期可足額回收，屆時逾放比將顯著下降。

安泰銀2020年前三季淨收益44.09億元、年減7.61％，稅後淨利15.45億元、年減4.98％，每股盈餘（EPS）0.79元，低於去年同期0.89元。資產報酬率（ROA）0.67％、股東權益報酬率（ROE）6.1％，低於去年同期0.7％、6.51％。

受到降息影響，安泰銀前三季淨利息收益率（NIM）及淨利差為1.14％、1.07％，低於去年同期1.23％、1.14％。淨利息收益25.84億元、年減6.39％，手續費淨收益12.64億元、年減4.49％，其他淨收益5.6億元、年減18.52％。

安泰銀截至9月底放款餘額2000億元、年減1.8％，存放比維持76.8％水準。截至6月底資本適足率（BIS）15.52％、第一類資本比率（CET1）及普通股權益比率皆為14.3％，優於全體國銀平均值14.04％、11.98％及11.14％，其中普通股權益比率在國銀中位居第二。

展望後市，安泰銀除持續聚焦核心業務，並將啟動數位轉型與穩健資產成長策略，在風險治理與堅實資本架構下追求成長。包括以資產配置策略提高銀行簿資本市場比重與產品多元配置，優化整體投資收益，並適時提高財務槓桿

對於房貸風險權數改採房貸成數法（LTV）計算影響，安泰銀代理財務長陳婉鈺表示，若以6月底數據試算，安泰銀風險性資產可大減240億元，使第一類資本比率增加1.72％、資本適足率增加1.87％，將有更充足資本作為推展業務後盾。

陳婉鈺表示，未來在維持第一類資本適足率不低於14％前提下，將適度提高財務槓桿，以擴增資產規模與獲利，並維持高於同業總放款覆蓋率和第一類資本比率，優化安泰銀承受損失能力。

(時報資訊)