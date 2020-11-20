新冠肺炎疫情肆虐全球，造成134萬人染病死亡，如今疫情仍不見有減緩趨勢，日前台商會長呼籲政府讓台商回台過年，應該比照歐美日韓「商務泡泡」模式，縮短14天隔離時間，不過陸委會強調仍需執行14天居家檢疫，這讓黃安不滿怒嗆：「回家還要看你們的臉色」。

針對台商返台過年，台商會長徐正文呼籲政府並提出３點建議，更呼籲能夠採行二次檢測、醫護人員登機、集中隔離的「包機方案」，此外台商沒有這麼多假返台，因此提出「商務泡泡」，希望縮短14天隔離時間，讓所有人能返台過個好年，不過陸委會發言人回應，因為國際疫情持續上升，加上宣布啟動秋冬防疫專案，因此台商返台仍須進行14天居家檢疫。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

對此黃安表明要提前回家接受檢疫很難，直言：「我們都忙死了，你們整天躲在島上，當然不能體會」，接著大動肝火怒嗆：「什麼時候我們回家還要看你們的臉色？我們不是主人嗎？還『乖乖』接受檢驗，什麼口氣」。

對此大陸網友也紛紛回應：「安哥暫時别回台灣了，大陸安全」、「在武漢待着，絕對比回台灣安全」、「美國衛生部長為什麼不『乖乖』檢疫而使用特權」。

(中時新聞網)