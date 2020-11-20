小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(20日）財經重點。

【1】需求旺 13檔半導體股漲聲響起

美國總統大選可望由拜登勝出，為原先遭華為禁令勒住咽喉的半導體產業注入活水，加上華為出售旗下手機品牌榮耀利多消息，帶動半導體股價引領風騷。IC設計廠揚智（3041）、研通（6229）、功率元件導線架廠界霖（5285）等高達6檔個股聯袂漲停，上下游產業逆勢抗跌。

【2】迎備貨潮 被動元件Q4按讚

國內最大被動元件代理商日電貿（3090）表示，由於被動元件的供給偏緊，這一季宅經濟的相關需求延續之下，第四季被動元件需求不差；往年因應農曆年後返工率不佳，下游EMS客戶有提前備料的習慣，有鑑於今年仍有疫情變數，日電貿預估，提前備料的需求可望提前在12月啟動。

【3】和碩童子賢：電動車商機上看十倍

和碩先前宣布有意赴美投資設廠，董事長童子賢不願意正面證實是特斯拉要求和碩赴美投資，但他談話三句不離電動車產業。童子賢說，和碩投資汽車電子已有7年，現在總 算貢獻產值、獲利還不錯，汽車電子化對被動元件、充電樁、充電器、網通、電子控制系統的需求龐大，這些都是台灣廠商很擅長的領域。

【4】繼RCEP後…大陸重申：積極加入CPTPP

繼15日完成「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」簽署後，中國大陸重申積極參與區域經濟企圖心。中國商務部表示，對加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，保持積極開放的態度。

【5】中小型股10強 外資力挺

三大法人本周四個營業日逢高調節，共賣超櫃買市場12.68億餘元，但同期間外資逆勢買超10檔上櫃股，最受矚目。其中，世界（5347）、金居（8358）、頎邦（6147）等，獲得外資買超2000張。

(中時新聞網)