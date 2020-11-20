陸委會主委陳明通18日透過視訊，在華府智庫傳統基金會和台灣民主基金會舉辦的研討會上發表演說，並向北京喊話兩岸應展開對話，才能減少誤判及誤解，共商和平相處之道。對此，前藍委蔡正元譏諷，民進黨傾全力羞辱大陸，擔當川普馬前卒全力反中，又有網軍綠媒政論節目到處出征，大陸真的怕死了民進黨，台海有民進黨必定和平穩定，台灣有了民進黨一定萬事平安。

蔡正元日前在臉書發文表示，陳明通說兩岸要和平穩定、要溝通對話，要北京跳脫狹隘政治框架；民進黨批判，馬英九時代的兩岸和平，是沒有尊嚴的和平，民進黨執政後，果然是比較有尊嚴的和平。

蔡正元直言，蔡英文廢棄九二共識，台灣從大陸賺的出口順差，反而比馬英九時代更多，民進黨推動台獨更深入，大陸的惠台措施反而更多，民進黨在年初，借題新冠肺炎和長江水災，傾全力羞辱大陸，大陸還不是繼續ECFA。他酸，也許要對大陸要對其百姓做交代，三不五時派一些機艦來台灣島四周，繞境平安。

蔡正元更指出，民進黨擔當川普馬前卒全力反中，大陸也只在西南海域，派各式飛機來進香，大陸怕民進黨，都不敢越雷池一步，頂多就是發發小脾氣，民進黨真的很有尊嚴，民進黨也就不必當著美國人面前，說要跟大陸溝通對話，有了反中和台獨，就有了金鐘罩和鐵布衫，大陸不管怎麼繞境和進香，也絕對不敢得罪民進黨。

蔡正元譏諷，因為民進黨早有817和1450，現在行政院也有網軍，綠色政論節目又有空口導彈，大陸真的怕死了民進黨，台海有民進黨必定和平穩定，台灣有了民進黨一定萬事平安。

(中時新聞網)