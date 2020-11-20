一名女網友日前指控遭到新北某醫院的精神科醫師在治療時多次性侵，引發外界譁然，沒想到3天後，一名自稱也是受害者的女子透過朋友在PTT發文，公布該陳姓醫師的渣男行徑SOP，她稱陳男慣用甜言蜜語、以醫師專業誘騙女子在一起，之後開始搞失蹤、拒絕合照等，多次誘騙女子進行不安全的性行為。目前全案進入司法調查，醫院也已調查是否確有此事。

該爆料者單方面指稱，2017年10月她因為工作關係認識陳男，兩人互相加LINE後，陳男就經常約她至公共場合並毛手毛腳，她雖然感到不舒服，但陳男以她的家庭背景抓住軟肋，一方面用專業幫助她，另一方面又以「自己是單身」、「是否介意情侶相差10幾歲」等話術，試圖說服她在一起，一個月後兩人真的在一起了。

又有一名受害者指稱遭新北某醫院的精神科醫師感情玩弄，在PTT上公開他的渣男行徑SOP。（圖／翻攝自PTT）

爆料者說，兩人交往後就開始長達1年的惡夢，因為陳男開始搞失聯，不讓她去工作場合探訪、訊息不讀不回，偶爾陳男主動安排約會，就會對她性騷擾，陳男甚至曾要求她在亞東醫院幫忙口交，讓她漸漸身心出現問題，接下來陳男人間蒸發，直到2018年1月才主動聯繫表明希望繼續交往，但相處狀況仍沒有好轉，最後陳男竟要求兩人做炮友關係，她因為不捨離開、答應了。

爆料者接著說，她和陳男接下來發生過幾次不安全的性關係，導致她的精神狀況惡化，整整兩個月都在跑檢驗所，之後她下定決心提出分手，但5個月後她又在朋友聚餐中意外碰面陳男，陳男執意酒駕送她回家，期間還試圖出手猥褻，最後因為生理期逃過一劫。

又有一名受害者指稱遭新北某醫院的精神科醫師感情玩弄，在PTT上公開他的渣男行徑SOP。（圖／翻攝自PTT）

爆料者說，陳男慣用的手段就是拒絕合照、LINE不使用大頭貼照片、謊稱工作很忙以及甜言蜜語等，再利用職位權勢猥褻他人、對病患下手，專門誘騙涉世未深的女性發生不安全的性關係；她也公開3次就醫紀錄和兩張對話紀錄，她詢問陳男是否單身，對方回「絕對是」，久久一次問候也說工作忙碌「但還是可以在一起」，她希望公開證據能讓那些受害者們走出悲傷的夢。

全案目前進入調查程序，司法刑責部分有待法院判決結果出爐，另外案件也會送至醫懲會進行討論，最重有可能面臨撤銷執業執照的處分。

(中時新聞網)