面板廠今年第2季以來谷低翻身，周邊零組件雨露均霑。明基材(8215)董事長陳建志認為，面板景氣好到明年第1季沒問題，訂單能見度也到明年第1季，但後面歐美還有疫情影響，看法是審慎樂觀。至於偏光板其他大廠已經陸續喊漲，他僅強調明基材的價格就跟著市場走。此外，明基材旗下環保防水透氣織物品牌Xpore，攜手華航(2610)聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」，預料將引領市場潮流，帶動更多跨領域合作的商機，並搶攻歐美日等市場。

陳建志表示，偏光板的產能現在還是維持滿載，今年第2、3季價格下跌，第4季成功反映匯率與成本，10月營收來到13.5億元，年增18％，預期11及12月還是相對高檔，接單能見度已到明年第1季，往後的需求看起來不錯，但全球總經是否會帶來影響還要觀察。

明基材目前偏光板營收占比85％，也透過核心技術交叉運用跨足醫護領域；除了Anscare安適康、DermaAngel護妍天使、Miacare美若康等自有品牌，2020年再跨足織品領域，推出Xpore環保防水透氣織物品牌，專注於戶外機能服裝應用。

Xpore創新環保防水透氣技術的核心是一層獨特的超薄膜，除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣通過外，更可阻隔環境中的有害因子，達到真正持久防水防風、並維持穿著時的透氣舒適。

Xpore不但比世界知名材料Gore Tex更防水、透氣，且Xpore採用環保無溶劑製程，確保不會產生對環境與人體有害的化學物質。因為能兼顧環保與絕佳機能性的優異表現，Xpore在2020年全球最大慕尼黑運動用品展(ISPO Munich)、德國慕尼黑舉行的功能性紡織品展(PERFORMANCE DAYS) 首次亮相時，立即吸引歐美地區紡織等相關媒體、與全球知名戶外品牌的關注。

這次與華航合作，明基材從傷口照護、旅行保養到隱形眼鏡等旅行隨身好物，全系列商品將於11月19日起，於華航eMall網站正式販售。

(時報資訊)