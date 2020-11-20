勇士後衛克雷湯普生(Klay Thompson)受傷，新球季報銷。ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)崩潰大喊：「這是惡夢般的打擊！所有的奪冠希望瞬間幻滅。你需要湯普生與柯瑞(Stephen Curry)，缺一不可。」當時湯普生還未確定報銷，但史密斯預感大事不妙。

史密斯強調「浪花兄弟」是籃球史上最強的狙擊手組合。「如果只剩柯瑞，季後賽還有機會，票房也還在，但總冠軍是不可能的。你們明白一件事嗎，克雷的生涯每季三分球命中率從未低於40%！大家都稱讚柯瑞是第一神射，但湯普生也是籃壇史上前五。」

最先爆料的「沃神」(Adrian Wojnarowski)表示，湯普生右腳阿基里斯腱傷勢與杜蘭特(Kevin Durant)差不多，杜蘭特復原得很好，但湯普生左膝十字韌帶才剛休養一整季，這是雪上加霜。

球評凱勒曼(Max Kellerman)說：「勇士選了中鋒懷斯曼(James Wiseman)，懷斯曼不是射手。勇士並非一定要打小球戰術，只要能得分和防守、有好的陣容都能拿冠軍。但他們失去的太多了。」湯普生的射程比一般射手更遠，足以讓格林(Draymond Green)之類的普通人獲得三分外線空檔。凱勒曼說：「勇士剩下威金斯(Andrew Wiggins)，他們全隊的第2號射手，三分球命中率居然低於聯盟平均值，情況很糟。」

(中時新聞網)