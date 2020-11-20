就在勇士宣布「浪花弟」克雷湯普生將因右腳跟阿基里斯腱撕裂下個球季提前報銷，《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日隨即爆料，勇士將要爭搶剛被太陽交易到雷霆的24歲前鋒烏布雷，藉以彌補浪花弟因傷連兩季缺陣所留下的得分空缺。

去年夏天跟太陽簽下兩年3000萬美元合約的烏布雷，上季交出場均18.7分、6.4籃板、三分命中率3成52的亮眼成績單，被譽為聯盟新生代射手之一，卻在太陽與雷霆交易當中，與盧比歐一起送到雷霆，雷霆隨即把烏布雷擺上交易檯面。

勇士預計將會動用1720萬美元的交易特例，藉以容納烏布雷的薪資，一旦勇士與雷霆這筆交易成真，勇士的豪華稅將變成1.34億美元，根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，光是烏布雷的1440萬美元年薪，將增加勇士6800萬美元豪華稅。

但勇士也只能乖乖接受這個現實，畢竟他們剛在今年選秀會用榜眼籤挑來懷斯曼，搭配柯瑞、克雷湯普生、威金斯、卓雷蒙格林等主力，可望重回爭冠行列之中，卻因浪花弟突然連兩季報銷，只好趕緊換來烏布雷補強，期望整體戰力不至於大幅下滑。

(中時 )