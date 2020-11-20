一名男網友因為在外地念書，不常見到親生弟弟，日前他突然回家，一打開門看見弟弟正在「打手槍」(手淫)，他當下認為很正常，但他事後發現弟弟手機上的照片竟然是他的女友，且弟弟也知道此事，讓他相當崩潰，直說「真的沒想到這種奇怪的事會發生在我家，我該跟弟弟說不要再看了嗎？」
該男網友在論壇「Zuvio 校園」表示，他在外地念書，一個月回家一次，不過回家時弟弟都剛好在補習，或是在阿嬤家住，因此他很久沒看到弟弟了，日前他回家時，弟弟終於也在家了，正當他準備去跟弟弟打招呼時，看到弟弟在房間「打手槍」。
該男網友說，弟弟已經國三了，他認為手淫是正常行為，但讓他傻眼的是，弟弟手機看的照片竟然是他的女友，等於是弟弟看著他的女友DIY，離譜的是，弟弟也知道這是他的女友。他當下馬上關門說「抱歉打擾了」，接下來兩天也都裝沒事。他在貼文中詢問網友「我真的沒想到這種奇怪的事也會發生在我們家，我該跟弟弟說不要再看了嗎？還是讓他繼續這樣打？」
許多網友看到貼文紛紛留言，有人認為他不敲門很沒有禮貌，有人認為弟弟明明知道是對方的女友，做出這種是很奇怪，也有人說「表示你眼光很好」、「見到這場面真的太尷尬了」。
(中時新聞網)
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