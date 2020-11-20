美國國會兩黨將重啟新紓困案協商，以及在新冠肺炎確診持續激增與越來越多防疫限制措施上路之際，投資人轉向主要科技股求暖，周四美股主要指數收高。

美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已經同意就新一輪新冠紓困振興方案重啟協商。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示：「我們以前見過這種情況，當經濟出現放緩跡象時，投資人就湧向科技股與成長股避險，不過現在新激勵方案出現希望，顯然市場因為這樣的樂觀情緒而反彈」。

即使如此，新冠疫情飆升仍促使投資人轉向引領市場的成長股，在這場大流行病肆虐下，這些股票仍展現出韌性。

在這場公衛危機期間一路挺升的費城半導體指數大漲1.6%，表現遠優於大盤。該分析師表示，在疫情期間，半導體股是一個較為安全的標的，他們不會因防疫關閉受到太大影響。

美國上周初次請領失業給付人數意外增加，顯示因疫情急升與隨之而來的經濟封鎖持續打擊就業市場。最新數據顯示，美國染疫住院人數大增50%，並再創新高記錄，已經導致更多學區與企業再度關閉。此外，美國7日平均單日染疫病例達到16萬1,165人，較上周增加26%，亦創下新高記錄。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示:「我們在等待疫苗開發與新財政激勵措施更為明朗化時，投資人真的難以解讀疫情持續升高造成的近期影響，能確定的是科技股已經成為投資人的避風港，當不安情緒升高時，他們就重新擁抱科技股可靠的成長」。

周四收盤，道瓊工業指數漲44.81點或0.15%，為29,483.23點。標普500指數漲14.08點或0.39%，為3,581.87點。那斯達克指數漲103.11點或0.87%，為11,904.71點。

標普500指數11大類股中，僅醫療照護與公用事業股收黑。能源股漲1.53%，科技股漲0.84%，表現最佳。

明星科技股收高，網飛與亞馬遜分別漲0.6%與0.4%，Alphabet漲1%，微軟漲0.6%，蘋果漲0.5%，臉書漲0.4%。

梅西百貨上季同店銷售額暴跌20%，並警告這個年底節日購物旺季將十分艱難，早盤股價一度重挫7%，但終場收漲2.11%。

晶片大廠輝達微升0.09%，收在537.61美元，該公司上季營收獲利創歷史新高，但預期本季數據中心晶片銷售將略為下滑。

L Brands上季業績優於市場預期，同店銷售額大增56%，激勵股價大漲17.7%。

納入標普500指數的題材持續發酵，特斯拉連漲第三個交易日，終場收漲2.60%，為499.27美元，創歷史新高。

(時報資訊)