秋鬥遊行將於11月22日（本週日）舉辦，本屆主題為「反毒豬、反雙標、反黨國」，加上NCC不予《中天新聞台》換照等重大議題，這不僅是總統蔡英文連任後第一場大型抗議活動，更可望創下秋鬥30年歷史以來的最大規模紀錄。媒體稱，國民黨評估光黨內就至少有2萬人參加，不僅離島與偏遠縣市民眾搭機、搭火車踴躍，光網路報名就已超過1.5萬人，再結合各方勢力，影響力不容小覷。

本次秋鬥遊行參與大咖眾多，包括現任黨主席江啟臣、前主席馬英九、吳敦義和朱立倫；國民黨執政的14個縣市中，包括新北市長侯友宜等8個首長也將出席。

不僅如此，國民黨組發會主委李哲華向《中評社》透露，目前有33位立委、410餘位縣議員會參與遊行，雙北以外地區就有約200輛遊覽車準備北上，其中又以彰化、雲林、屏東等養豬大縣最為踴躍；與藍營親近的同鄉會、家長團體等數十個社團也會協助動員，響應國民黨的號召一同參與活動。

此外，像花東等偏遠縣市不少民眾一早將搭火車北上，離島地區民眾搭機前來的意願也很高，甚至目前光網路報名就已超過1.5萬人，國民黨估計這場秋鬥至少會有2萬人參加。李哲華也強調，會視民進黨政府對這場活動的回應態度，來評估12月是否再自辦一場街頭遊行。

(中時新聞網)