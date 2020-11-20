行政院長蘇貞昌19日到屏東參訪信功實業公司，媒體問他NCC否決中天新聞台換照，是不是政治力介入，蘇回答，NCC是獨立機構，予以尊重。之後記者再追問相關問題，蘇回答「我剛剛已經講了。」最後問到為何昨日（18日）取消行程，蘇馬上調頭離開。國民黨前立委孫大千今早在臉書發文說，一向口才便給的蘇貞昌，面對外界質疑時，竟然只能實問虛答，顯然就是一副心虛的樣子！

孫大千表示，蘇貞昌根本不敢回答的幾個問題：

第一，如果行政院真的完全尊重NCC的審查與決定，那麼上一次蘇貞昌為什麼可以把陳耀祥主委叫去教訓一頓，並且改變委員會的決議呢？

第二，關於總統府密件外洩事件，相關單位所做的澄清完全都是打臉總統府當時的說法，那份媒體披露的文件真的是蘇貞昌口中的「不實的消息」嗎？

第三，兩位在密件當中被點名「會配合處理中天」的委員，在經過民進黨立法院多數暴力的通過提名後，看起來也完全按照劇本演出，執行關閉中天新聞的任務，這一切難道都是巧合嗎？

(中時 )