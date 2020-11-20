不少上班族每日早晨習慣以一杯咖啡來展開新的一天，不過，每日一杯長期累積下來，也是一筆可觀的數目。在PTT上就有一名網友問及「有算過你喝咖啡喝多少錢了嗎？」文章一出，引發不少網友共鳴，而內行人也給予許多省錢撇步。

原PO於PTT發文問「有算過你喝咖啡喝多少錢了嗎？」原PO透露每天上班都需要一杯超商大杯熱美式，以一杯要價45元來說，一周5杯；若當日精神較差再加個濃縮、偶遇加班也會再需要一杯，一個月約落在900元，一年也要10800元。因此她問「咖啡依賴者是不是都有買咖啡機？算下來一年就可以回本了？」

貼文曝光後，許多內行人也提供省錢小技巧「加711會員載App，每個月有固定放優惠，平均起來差不多」、「每杯七折，一年下來省下不少，當然自己泡最省」、「寄杯就一杯30~40元，還可以好幾家分開買不會喝膩」、「都買折扣寄杯好嗎？」、「我都超商半價活動買好幾組」、「想省時省錢可以買濾掛 至少不會像即溶難喝的要死。

另外也有網友透露，若是真的想動手泡咖啡，可以選擇手沖，「花2000買磨豆機+手沖壺+濾紙 享受一杯5~10元的優質咖啡」、「買全自動啊省事，豆子挑好隨便也比超商好喝」、「別買膠囊、 別買全自動，手沖壓濾美式摩卡壺都可以」、「美式不用買到咖啡機啊 手沖或摩卡壺搞定」。

(中時新聞網)