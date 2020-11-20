靜宜大學「國際教育論壇」，協助中小學英語教師瞭解各國的雙語教育經驗、探討台灣目前雙語教育的教學方式及困境，培育更優質的授課師資。（陳世宗攝）

因應台灣2020「雙語國家元年」，靜宜大學舉辦「國際教育論壇」，以「全球化雙語教育」為主軸，讓中小學英語教師瞭解各國的雙語教育經驗、探討台灣目前雙語教育的教學方式及困境，培育更優質的授課師資，以提升國際視野及競爭力！

靜宜大學「寰宇外語教育學程」主任陳怡伶說，台灣2030年將成為雙語國家，預估未來12年國教，需要超過5千名全英語授課師資；靜宜新成立的「國際教育中心」，以優勢外語相關資源，協助108新課綱的雙語相關課程，讓12年國教接軌國際！

靜宜大學新成立的「國際教育中心」，以優勢外語相關資源，協助108新課綱的雙語相關課程，讓12年國教接軌國際！（陳世宗攝）

陳怡伶指出，此次「國際教育論壇」，除邀請國內外學者分享「雙語教育」的教學經驗；也同步以視訊方式，提供更多在職教師及師資培育學生，瞭解未來趨勢與創新教學法，成為國際教育的合作與交流平台！

成功大學外語中心主任鄒文莉，以「台灣雙語教育之全球在地化思維」為題、台中教育大學國際教育中心主任賴政吉分享該校辦理「台中市公立國小雙語教育班」的經驗、靜宜大學「寰宇外語教育學程」主任陳怡伶、生態人文學系特聘教授顏瓊芬、英文系助理教授林瑞屏則以「以邁向雙語國家：SDGs融入雙語教育教案設計」，分享英語教材教法及多媒體輔助英語教學的實務經驗。

因受到新冠肺炎疫情影響，國外知名學者透過視訊分享「印度雙語教育」、「越南雙語教育」及「跨領域教學計畫」等主題。期望打造融合學科知識及語言能力的全方位學習目標，培養走向世界的雙語人才，也讓世界走進台灣！

(中時 )