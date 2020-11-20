上季總冠軍湖人陣容又傳變動！在從雷霆挖來薛洛德後，湖人20日官方宣佈將會釋出庫克，讓他可以成為完全自由球員，至於原本離隊呼聲很高的先發中鋒麥基，則是確定執行下季價值420萬美元的球員選項合約，繼續留在湖人幫忙衛冕。

庫克去年夏天跟湖人簽下兩年600萬美元合約，卻在湖人並未受到重用，平均上場時間只有11.5分鐘，場均5.1分、1.2籃板及1.1助攻，湖人官推也特地發文，「總冠軍是永恆的，謝謝你們，庫克與丹尼格林。」格林先前被交易到雷霆。

眼見兩名上季爭冠成員離隊，「小皇帝」詹姆斯也不禁轉發這則湖人官方推文，更寫著，「沒有他們兩人，我們不可能贏得總冠軍，謝謝你們！我愛你們！順便說一句，反正我也很快就跟你們見面的，哈哈！」似乎很清楚這種NBA現實面。

至於今年季後賽幾乎遭到棄用的麥基，原本預期可能離隊另謀發展，如今卻執行球員選項合約續留，他在上季場均6.6分、5.7籃板及1.4火鍋，接下來湖人還需搞定續簽「魔獸」霍華動作，儘管不少球隊想要挖他，但他仍然傾向續留湖人。

(中時 )