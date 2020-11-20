年末到了，你滿意自己的年薪嗎？一名網友分享，工作十年，年薪落在70至90萬，因此好奇到底要怎樣才能年薪破百萬，貼文引起網討論，綜合網友的回答發現「跳槽、進好公司、專業知識、國營」是有機會創造高薪，但必備條件都是「學歷好」。

一名網友在PTT上發文詢問，除去包租公、富n代、包養和期貸股票，只討論一般受薪階級的人，要怎麼樣才能年薪破百萬？

該名網友分享，他已經工作10年了，大學是理工系畢業，在竹科當工程師，目前年薪約70至90萬，看公司每年賺的多寡，但常常看到一些人動輒年薪200至300萬，讓他非常好奇是怎麼辦到的，並列舉出幾個猜測的原因，其中包括跳槽洗薪水、進好公司拿股票分紅、碩士畢業、自己開店等。

貼文引發網友熱議，「跳槽啊！跳通常是加最快的」、「去補個碩士，第二年早就破百了」、「考碩士，一個月直接多一萬低薪，加班費也是照底薪算」、「不少同學朋友年資跟收入跟你差不多，共通點就是私立理工科大，然後傳產或是科技業小公司，有到百萬的幾乎是大公司」、「只有台成清交的才能第一年年薪百萬，不是的話自己檢討然後精進自己」。

原PO統計網友的回應指出「跳槽、進好公司、碩士＋專業度、國營」等四大關鍵，最有可能創造年薪百萬的機會，但必備條件都是「好學歷」。

(中時新聞網)