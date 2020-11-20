中華戰略學會研究員張競表示，日前有媒體報導指出，美方針對在野黨近期主張，進口肉品除標示產地來源，還應該明確標示是否含萊克多巴胺，向我國政府表達關切，質疑此舉恐將違反國際貿易規範。對此，張競痛批，美國所言差矣！為何不能標示萊豬？這種做法台灣消費者能接受嗎！

張競今在臉書發文表示，美國透過我方政務首長美方表示，美國向來都立場一貫，希望貿易對手國能遵守國際規範，而華盛頓所堅持國際規範，就是國際社會若有清楚規範就依該規範，但若有未明確規範者，就依照國際慣例，參考其他國家作法。

張競強調，美方關切含萊克多巴胺美豬進口議題時，堅持相關措施不能夠造成技術性貿易障礙。我方政務首長轉述美方觀點指出，進口萊豬標示原產地國是合理要求，當萊克多巴胺在進口時經過檢測含量合格後，若還硬要標示，此等不合理亦無必要措施，就是技術性貿易障礙。

張競認為，假若美方立場真是如此，則他應當質疑，基因改造食品在食品進口檢驗時亦都合格，為何還要加以標示？含蛋乳或是其他動物食材所製食品，在食品安全檢驗標準上亦無問題，但在食品標示上，亦要加以標示區分，讓遵循全素食或是蛋乳素食之消費者得以選擇。

張競更指出，針對伊斯蘭教之清真食品，是否亦會加以標示其中不含豬肉？針對印度教與猶太教教義上飲食戒律，食品業者在供應市場時，都會依據顧客需求加以標示，請問這是技術性貿易障礙，還是尊重消費者選擇？

講得再不客氣些，張競直言，針對保護某些消費者食用花生，可能產生呼吸系統過敏反應，許多食品包裝上都有斗大的警語。連香煙包裝上，針對尼古丁都可以印上警語，為何美國政府就是不希望我國針對萊豬加以標示說明？

張競更表示，我國衛福部長都公開對外表示過，自身因為健康考量，不會去食用含有萊克多巴胺肉品，美國卻認為加以標示，這是技術性貿易障礙，台灣消費者能夠接受嗎？

張競質問，假若現在有某個宗教領袖出面宣稱，使用萊克多巴胺等化學藥劑飼養肉畜，乃違反自然法則要受到天譴，要求其信徒不得食用時，為尊重該宗教，總應該可以標示了吧？要是這樣，他要開始宣稱自己是不食萊豬，熱愛自然宗教教徒囉！但他也呼籲宗教團體思考，這種違反自然人道所養肉畜所製肉品，是否符合教義呢？

(中時新聞網)