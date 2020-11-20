58歲「星爺」周星馳日前爆出和于文鳳交往時曾答應給對方7000萬港幣（約2.5億台幣）佣金，兩人分手後沒實現，余文鳳便將周星馳告上法庭，周星馳律師解釋，兩人當時陷熱戀，口頭協議無法律效力，于文鳳則脫口，因為周星馳不相信婚姻，她當時要求分佣並非為了逼婚，一句話道出周星馳至今不婚主因。

整合香港媒體報導，周星馳多年前和「香港建設」千金于文鳳交往，2010年分手，昨(19日)于文鳳紮起馬尾、穿著白色西裝出庭，強調自己過去在美國加州念大學，完成工商管理學位後回香港，對投資有一定知識，反駁周星馳律師先前「于文鳳當時是在周星馳身邊學習」的說法，她澄清自幼就跟父親、兄長學習，和周星馳交往後被聘用當男方的「物產顧問」。

于文鳳回憶，所謂的佣金是發生在2002年聖誕節前後，當年周星馳說要送她單車當禮物，于文鳳回與其要單車，不如給她投資利潤的10%並要求實行，周星馳同意，之所以沒寫在書面協議上是因為相信周星馳，于文鳳也爆料，跟周星馳對話時都用英文，周星馳的律師便要求她陳述周星馳當時所用的字句，雙方花了不少時間斟酌用字上的意思和差異。

于文鳳也說，當時決定離開哥哥的公司，全職幫周星馳忙，哥哥擔心她白白替周星馳工作，她則表示會拿到佣金，以此理由請哥哥不用擔心，並強調當時要求佣金並不是為了逼婚，她明白周星馳完全不想結婚，「他不信任婚姻」。

(中時新聞網)