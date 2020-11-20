今年9月25日基隆市暖暖區一名3歲男童，因父母都在夜市做生意委由劉姓保母全天照顧，未料卻突然昏迷不醒，經報請119送醫，當救護人員到場時男童已經死亡，當時因身上無外傷，檢警初步勘驗死因是感冒發高燒，未料解剖之後案情出現大逆轉，法醫發現男童內臟破裂，檢方懷疑男童遭施虐，將無照劉姓保母夫妻轉列被告，朝過失致死罪進行偵辦。

案發時，基隆市消防局在9月25日下午2時31分接獲劉姓保母報案，指稱家中3歲孩童高燒不退、意識昏迷，救護員到場發現男童仰躺在地板，身上沒有明顯外傷，但已無呼吸心跳。轄區基市警第三分局碇內所員警獲報前往調查，將劉姓保母帶回訊問。

警方指出，劉姓保母是幼保相關科系畢業，平時在家照顧自己的2名孩子，雖然明知自己並無合格保母執照，但她為貼補家計，上網發布托育訊息，陳姓男童父母得知後，以每月2萬4000元委請劉女全天看顧小孩。

劉女供稱，陳姓男童在24日晚上發高燒，她因無男童健保卡，所以通知男童父母送來，但還沒收到健保卡帶陳童就醫，他就過世了。

男童父母25日下午帶著兒子健保卡前往劉女家，因找不到兒子所以報警，才獲悉兒子死亡的噩耗。

警消當時初步調查後，發現男童身上無任何外傷，認為陳童無受虐情況，但仍將保母帶回訊問，確認照顧狀況與服用的藥物。但是經過法醫解剖後發現內臟破裂，頭部皮下組織也有出血的狀況，懷疑是生前遭到施虐舊傷；檢方認為案情有疑點，立即將她及張姓丈夫轉為被告，全案將朝過失致死罪方向展開偵辦。

(中時新聞網)