電動車龍頭特斯拉(Tesla)將被納入標普500指數，效應驚人，股價連3漲，周四(19日)股價一度飆破500美元，締508.61美元史上新高，即使尾盤漲幅縮水，也收高2.6%，報499.27美元，瘋狂升勢讓做空機構虧慘，據金融分析公司S3 Partners統計，空頭帳面已損失40億美元(約1162.8億台幣)。

儘管特斯拉由於股價過高，標普500可能一口吃不下，要納入可能得替剔除、增補哪些個股傷腦筋，但這類技術問題完全沒有減低投資人瘋狂購入潮，以收盤價計算，近3日累計漲幅已達22.34%，市值逼近4800億美元。

而且對空頭來說，災難可能還沒結束。S3 Partners在報告中寫到：「我們應該期待持續的拋空回補，只要與指數掛鉤的多頭買家被迫在結算前將特斯拉股票納入投資組合，長達1年的軋空還會進一步收緊。」

目前特斯拉未補的拋空差額占其自由流通股本比例約6.2%，去年同期約21%左右。上周特斯拉共同創辦人兼現任執行長馬斯克(Elon Musk)疑似新冠確診沒有影響投資人，空頭可能只能寄望於特斯拉車輛本身頻傳的問題。

美國最權威消費指南《消費者報告》(Consumer Reports)周四發布2020年汽車品牌可靠度報告，特斯拉下跌2名，在26家受評比車企中排名倒數第2，只好過林肯(Lincoln)。特斯拉Model S、Model Y、Model X都從推薦車款中除名，Model S問題包括懸吊系統、電腦與觸控螢幕，Model Y瑕疵包括車身面板錯位、漆色不均，甚至有作業員頭髮卡在烤漆中離譜失誤。這份報告讓特斯拉盤後股價下挫1.02%，暫報494.17美元。

(中時新聞網)